Kızılcahamam'da Sahte Para Operasyonu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, alışveriş yaptıkları esnafa sahte 200 liralık banknot veren 4 kişi, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir esnaftan 130 liralık alışveriş yapan 4 kişi, 200 lira verip, 70 lira para üstü aldı.



Kendisine verilen 200 liranın sahte olduğunu fark eden esnaf, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliler B.D, M.Ü, K.T.T. ve A.D'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.