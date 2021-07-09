Kızılcahamam'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
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Kızılcahamam'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Kızılcahamam'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah başlayan sağanak nedeniyle Akçay Mahallesi'ndeki 5 daireyi su bastı. İlçede bazı iş yerlerinde su baskını sonrası tahliye ve temizlik işlemi başlatıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, evi zarar gören aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evlerin temizliğine belediye ekiplerinin destek vereceğini belirten Acar, ailelerin geçici olarak belediyeye ait tesislerde ağırlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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