Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Eker, Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen duruşmaya katılmazken, taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, ifadeleri celse arasında dava dosyasına giren tanıklar Ö. E. ve O. O'nun beyanlarını okudu ve sanıklara buna ilişkin savunma yapması için söz verdi.

Sanık Rıza Doğan, tanık beyanında geçen, "Başımız belaya girecek, 'Kendini attı deriz'. Zaten odada ne olduğunu kimse bilmiyor" gibi bir söz söylemediğini belirterek, "Böyle bir konuşma gerçekleşmedi. 'Kız düştü ne yapacağız' dedim sadece. Tanığın beyanları doğru olsa ambulansı çağırmazdık." dedi.

Doğan, "Dili boğazına kaçmıştı. Elimle dilini çıkardım ve ambulans gelene kadar başında bekledim. Ben, Mustafa Emre Demiral ile birlikte kızı kenara kaldırmak istedik. Hiçbir şekilde düşürme durumu olmadı." diye konuştu.

Sanık Demiral da karakola ifade vermeye gittiğinde şokta olduğunu daha sonra polislerin hatırlatması üzerine olayı anlattığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Rıza Doğan beni uyandırdığında 'Emre kız aşağı atladı' dedi. Ben de 'Nasıl oldu' dedim. Rıza ise, 'İntihar etti, aşağıya düştü' dedi. Ben de o sırada balkona çıktım ve aşağıya baktım. Rıza 'Başımız belaya girecek' dedi. Ben de 'Hayırdır başımız niye belaya girecek? Kendisi atlamadı mı?' dedim. Rıza ise 'Öyle de olay bizim olduğumuz odada oldu' dedi. Ben o zamana kadar idrak edememiştim. Koşarak çıplak ayakla yardıma gittim."

"Feminist ve hümanist olarak yetiştirildim"

Sanık Mehmet Doğan da yanlış zamanda yanlış yerde olmaktan başka suçu olmadığını ileri sürerek, "Alkol ve uyuşturucu madde kullanmıyorum. 10 aydır tutukluyum, annem ve babam tarafından feminist ve hümanist olarak yetiştirildim. Güzel bir ilişkim var benim. Bunu sanıklar da dahil olmak üzere herkes biliyor. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatı Fatih Çetin de İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda Açar'ın kanında uyuşturucuya rastlanmadığını belirterek, "Sanıkların Açar'ın uyuşturucu krizine girdiğine yönelik söylemleri yalanlanmış oldu. Adli Tıp Kurumundan gelen raporda Gamze'nin kanında sadece ilaç kullandığına dair etken madde tespit edildi." dedi.

Avukat Çetin, "Tanık beyanı da değerlendirildiğinde hakikat ortaya çıkacak ve dava aydınlanacaktır. Hüseyin Emre Gürgen'in de tutuklu yargılanması gerekir. Çünkü onun da DNA'sı raporda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Şubat 2022'ye erteledi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet