Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen G.A'nın ölümüyle ilgili 5 kişiye dava açıldı
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Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen G.A'nın ölümüyle ilgili 5 kişiye dava açıldı

Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen G.A'nın ölümüyle ilgili 5 kişiye dava açıldı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki G.A'nın bir termal otelin 5. katından düşerek şüpheli ölümüne ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki G.A'nın bir termal otelin 5. katından düşerek şüpheli ölümüne ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Kızılcahamam'da 31 Ekim 2020'de G.A'nın, termal bir otelin 5. katında bulunan odasının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında R.D, M.E.D, M.D, E.E. ve H.E.G'nin "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianamenin Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtildi.

"Balkondan atarak öldürdüler"

İddianamede, sanık R.D'nin kendisini patron olarak tanıttığı ve hileli hareketlerle A.G'ye karşı güven oluşturup iş başvurusunu değerlendirmek için otele çağırdığı anlatıldı.

R.D'nin, diğer sanıklar M.E.D, E.E, M.D. ve H.E.G'nin de bulunduğu otelin 506 numaralı odasına A.G'yi getirdiği aktarılan iddianamede, sanıkların maktule cinsel istismarda bulundukları kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, A.G'nin kıyafetleri ve tırnaklarında sanıklarla uyumlu DNA kalıntılarının bulunduğu aktarılan iddianamede, bu durumdan sanıkların cinsel istismarda bulunduğunu ve maktulün de buna karşı koymak istediğini gösterdiği ifade edildi.

Sanıkların ifadelerinde A.G'nin uyuşturucu krizi nedeniyle intihar ettiğini öne sürdükleri, ancak Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin 19 Kasım 2020 tarihli raporuna göre maktulün kanında uyuşturucu madde bulunmadığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"R.D'nin telefon kayıtlarının incelenmesinde maktule, 'Esrar içer misin içersen alalım' şeklinde teklifte bulunduğu, uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan bir kişinin bu teklifi hemen kabul etmesi gerektiği ancak maktulün bu konuda istekli olmadığı, her ne kadar çantasından uyuşturucu madde olduğu iddia edilen maddeler çıkmışsa da muhtemelen maktulün uyuşturucu krizine girdiği söylemini kuvvetlendirmek için şüpheliler tarafından bu maddelerin konulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu, zira uyuşturucu bağımlısı olan kişinin çok rahat bir şekilde tuvalete veya lavaboya girip kimseye görünmeden uyuşturucu kullanabileceği, uyuşturucu kullanmak için kimseden izin almasının beklenmeyeceği, zaten ekip başı olarak görülen R.D'nin kendisinin maktule uyuşturucu almayı teklif ettiği anlaşılmaktadır."

Sanıkların maktule yönelik suçları zincirleme şekilde işledikleri belirtilen iddianamede, "Şüphelilerin, maktulün sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için maktulü öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla maktulü bulundukları odanın balkonundan aşağıya atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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