Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesi Çavuşlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy sakinlerinden M.G.'nin balya makinesi arızalandı. Arızadan kaynaklı çıkan kıvılcımlar, samanlık araziyi kısa sürede alevlendirdi. Rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler kısa sürede tarlanın yakınındaki ormanlık araziye sıçradı. Çıkan yangına ilk olarak köy sakinleri traktör vasıtasıyla taşıdıkları sularla müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKOM ve Kızılcahamam Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 19.45'te kontrol altına alındığı belirtilirken, bölgede herhangi bir yaralının ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika gündem: Kızılcahamam'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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