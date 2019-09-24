Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği

24.09.2019 16:14

Kızılcahamam Belediyesi tarafından, ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Yardımlar, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi 34 öğrenciye teslim edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a teslim edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız. Bu çocuklar, gençler bizim geleceğimiz, umudumuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA