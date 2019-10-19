Kızılcahamam'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

19.10.2019 12:48

Kızılcahamam'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve mahalle Muhtarları katıldı.

İlçe protokolünün çelenk sunmasının ardındna İstiklal Marşı okundu.

Esenler Mahalle Muhtarı Yusuf Karapınar'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla tören sona erdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getirerek, "Kızılcahamam Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde hareket ediyoruz." dedi.

Muhtarların talep ve görüşlerini değerlendirdiklerini, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Acar, "Bu yıl başlatmış olduğumuz çalışma ile bizler belirlenen takvim dahilinde muhtarlarımızla bir araya gelerek toplantı ve birliktelikler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA