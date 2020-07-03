Kızılcahamam'da mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlanıyor Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçe mezarlığı ve mahalle mezarlıkları bayram ve arefe ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçe mezarlığı ve mahalle mezarlıkları bayram ve arefe ziyaretlerine hazır hale getiriliyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, bayram hazırlıkları kapsamında 42 mahalledeki 71 mezarlıkta ot biçme gibi çalışmalar yapıldığını, bu alanların temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturulacağını belirtti. Kaynak: AA