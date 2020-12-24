Kızılcahamam'da mevsimin ilk karı yağdı
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Kızılcahamam'da mevsimin ilk karı yağdı

24.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:18
Kızılcahamam'da mevsimin ilk karı yağdı

Kışın gelmesiyle tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'ı beyaza bürüdü.

Kışın gelmesiyle tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'ı beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi.

Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam şehir merkezi ve çam ormanları karla kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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