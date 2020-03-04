Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar
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Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.

04.03.2020 00:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:47
Kızılcahamam'da mahalle ismini dağa yazdılar

'nın ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ismini dağlara yazarak Türk bayrağı dikti.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Özbekler Mahallesi sakinleri, bir araya gelerek mahallelerinin ismini dağdaki taşları boyayarak yazdı. Köylüler isimlerinin yanına 12 metre uzunluğunda Türk bayrağı dikerek, yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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