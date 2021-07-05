Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları başlıyor
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Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları başlıyor

Kızılcahamam'da mahalle buluşmaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalleleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyeceklerini bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, mahalleleri ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyeceklerini bildirdi.

???????Acar, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı 109 mahalle olduğunu belirterek, her hafta bir gün belirledikleri mahalleleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Amacçlarının mahallelerin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak olduğunu vurgulayan Acar, "Gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket ediyoruz. Mahallelerimizin sorunu varsa çözüm bulmaya gayret göstereceğiz, ivedi olarak sorunun çözülmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Acar, mahalle ziyaretlerine belediye birim müdürleriyle katılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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