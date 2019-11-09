Kızılcahamam'da "Kütüphanede çay -kitap- sohbet" etkinliği

09.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:15

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından kütüphanede çay ve sohbet eşliğinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.



Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, kütüphane kullanımının yaygınlaştırılması ve Kızılcahamam halkının bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik faaliyetleri devam ediyor. Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından yetişkinlere yönelik "Kütüphanede Çay-Kitap-Sohbet " etkinliği düzenlendi. Konuya ilişkin Müdürlükten yapılan açıklamada, etkinliğinin belirli aralıklarla ve kendi alanlarında uzman konuklarla devam edeceği bildirildi.



Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce geçen yıl İlçedeki ana sınıflarında başlatılan "Masalcı Annelerden Masal Saati" uygulaması da hala devam ediyor. Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu aracılığıyla yapılan uygulamada miniklere, küçük yaşta kitap sevgisi aşılanıyor. Kütüphane etkinlikleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA