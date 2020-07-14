Kızılcahamam'da Kurban Bayramı hazırlıkları Kızılcahamam'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi.

Kızılcahamam'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçe mezarlığı ve mahalle mezarlıkları bayram ve arife ziyaretlerine hazır hale getiriliyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Mezarlıklar içerisinde günler öncesinden başlattığımız bayram hazırlıkları kapsamında mahallelerimizde bulunan mezarlıklarımızda ot biçme gibi çalışmalar yapılarak temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturulacak. İlçemizde 109 mahallemizde 154 mezarlık bulunuyor. Şu ana kadar 58 mahallemizde 111 mezarlığımızı temizledik." dedi.

Kaynak: AA