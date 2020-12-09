Kızılcahamam'da koronavirüsle etkin mücadele
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Kızılcahamam'da koronavirüsle etkin mücadele

09.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:56
Kızılcahamam'da koronavirüsle etkin mücadele

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanmaya devam ettiğini belirtti.

İlçe genelinde vatandaşların toplu kullandığı alanlarda ve resmi dairelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Vefa Ekibi birlikte yürüttükleri çalışmalar ile Kızılcahamam halkının takdirini topluyor. Koronavirüsle mücadele konusunda sıkı tedbirler alan Kızılcahamam Belediyesi, tüm imkanlarını Kızılcahamam sokaklarında seferber etmiş durumda. İlçede özellikle dezenfekte ve temizlik konusunda 7/24 süren hummalı bir çalışma söz konusu."

Göreve geldiklerinde okulların da periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendiklerini belirten Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerekiyor. Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle, olabilecek en iyi şekilde atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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