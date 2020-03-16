Kızılcahamam'da koronavirüs önlemleri Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Kızılcahamam Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Koronavirüse karşı tedbirlerini artıran belediye ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerleri, kıraathaneler, kaplıcalar ve umumi tuvaletlerde virüse karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belediye olarak koronavirüse karşı tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Kullandığımız ilaç, bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan bir ilaç ve kesinlikle halk sağlığına bir zararı yok." dedi.

Kaynak: AA