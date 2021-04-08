Başkent'te yangın

Çin gerilimi zirveye çıkardı! Akşener ve Yavaş tehdidinin ardından bir küstah çıkış daha

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Erdoğan o ülke için talimat verdi, 48 gün içinde bitirildi! Türkiye tarafından yönetilecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı