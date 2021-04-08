Başkent'te yangın
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Başkent'te yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın
Başkent'te yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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