Kızılcahamam'da kese işi için ihale
Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca kese hizmeti ihalesi yapıldı.
04.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:04
Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca kese hizmeti ihalesi yapıldı.
İhaleye Hasan Yalçınkaya, Şevket Akay ve Halil İbrahim Toy katıldı.
Açık artırma usulü yapılan ihaleyi, aylık 50 bin lira teklif veren Şevket Akay kazandı.
İhaleye Belediye Başkanı Süleyman Acar ve encümen üyeleri de katıldı.
Başkan Acar, ihaleyi alan Akay'ı tebrik etti.
Kaynak: AA