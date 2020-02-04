Kızılcahamam'da kese işi için ihale
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Kızılcahamam'da kese işi için ihale

Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca kese hizmeti ihalesi yapıldı.

04.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:04
Kızılcahamam'da kese işi için ihale

Belediyesi Büyük kese hizmeti ihalesi yapıldı.

İhaleye , Şevket Akay ve Halil İbrahim Toy katıldı.


Açık artırma usulü yapılan ihaleyi, aylık 50 bin lira teklif veren Şevket Akay kazandı.


İhaleye Belediye Başkanı Süleyman Acar ve encümen üyeleri de katıldı.


Başkan Acar, ihaleyi alan Akay'ı tebrik etti.

Kaynak: AA
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