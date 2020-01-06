Kızılcahamam'da kartpostallık manzaralar

06.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:58

Kızılcahamam'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.



Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçede doğanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu.



Soğuksu Milli Parkında karın bürüdüğü beyaz renk sonrası bölgeye gelen ziyaretçiler bol bol resim çekip, karın keyfini çıkarıyorlar.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise sosyal medya hesabından Kızılcahamam'dan kar manzaraları paylaşarak, "Kızılcahamamımız'a beklenen rahmet çok şükür geldi. Bembeyaz örtüsüyle bambaşka memleketimiz." yorumunda bulundu.



Kızılcahamam Belediyesi ekipleri tarafından ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA