Kızılcahamam'da karne heyecanı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Tatil dönemini iyi değerlendirmeleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Acar, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş, öğrencilere karnelerini verdi.

Acar, daha sonra ziyaret ettiği Kızılcahamam Belediyesine ait kreşteki öğrencilere de karnelerini dağıttı.