Kızılcahamam'da kar yağışıyla kartpostallık manzaralar oluştu
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Kızılcahamam'da kar yağışıyla kartpostallık manzaralar oluştu

17.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:10
Kızılcahamam'da kar yağışıyla kartpostallık manzaralar oluştu

Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kızılcahamam'da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçede doğanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu.

Soğuksu Milli Parkı'nda karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler sundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından Kızılcahamam'dan kar fotoğrafları ile "Kızılcahamam'ımıza beklenen rahmet çok şükür geldi. Bembeyaz örtüsüyle bambaşka memleketimiz." paylaşımında bulundu.

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri tarafından ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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