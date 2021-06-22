Kızılcahamam'da jeopark çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ankara Valiliği koordinesinde yürütülen jeopark çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ankara Valiliği koordinesinde yürütülen jeopark çalışmaları devam ediyor.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Çamlıdere Kaymakamı Metin Demirel, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, jeopark alanlarının bir kısmında incelemelerde bulundu.

Abacı Peribacaları, Mahkemeağacin Yeraltı Şehri, Güvem Bazalt Sütunları ve Alicin Manastırı'nda saha incelemelerinin ardından, Kızılcahamam Jeopark Müzesi'nde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, dört bir yanı tarih ve doğa harikası ilçenin jeoturizmde de ilerlemesi için çalıştıklarını belirtti.

Öte yandan, Mahkemeağacin Mahallesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Ankara'nın en eski taşlarından biri olarak yorumlanan milattan önce 2. yüzyılda Galatlar dönemine ait bir yazıt bulundu.

Bu yazıt ile bölge tarihinin yaklaşık 2200 yıl önceye dayandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan