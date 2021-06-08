Kızılcahamam'da Jakuziler Yeniden Hizmete Açılıyor

Kızılcahamam'da Jakuziler Yeniden Hizmete AçılıyorKızılcahamam Belediyesine ait Jakuziler ülkemizde başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek 09. 06. 2020 Çarşamba gününden itibaren açılıyor.

Kızılcahamam'da Jakuziler Yeniden Hizmete AçılıyorKızılcahamam Belediyesine ait Jakuziler ülkemizde başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek 09. 06. 2020 Çarşamba gününden itibaren açılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Belediyemize ait Jakuziler ülkemizde başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek 09. 06. 2020 Çarşamba gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Büyük Kaplıca ve Küçük Kaplıca henüz açılamayarak Termal Jakuziler ise 08: 00 - 21: 00 saatleri arasında randevulu sistem ve alınan kurallara uyarak hizmet verecek. jakuzilere gelmek isteyen vatandaşlar gelmeden önce mutlaka randevu alması gerekecek. Jakuziler İletişim; 0312 736 20 00

Kaynak: Habermetre