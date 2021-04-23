Kızılcahamam'da ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Kızılcahamam Şubesince ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kızılcahamam Şubesince ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kızılcahamam Şubesi tarafından, "İhtiyacı olanla, imkanı olanı buluşturalım" kampanyası hayata geçirildi.

Gençlik Merkezine vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, görevleler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçe Müftüsü Hasan Liman, geçen yıl da camilerin kapalı olması nedeniyle bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Bu yıl Yukarı Merkez Camii yanındaki gençlik merkezinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandığını aktaran Liman, hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan