Kızılcahamam'da iftarlıklar evlere götürülecek Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilemeyen iftar çadırı hizmeti yerine ramazan ayı boyunca iftarlıkları evlere götürecek.

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilemeyen iftar çadırı hizmeti yerine ramazan ayı boyunca iftarlıkları evlere götürecek.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, AA muhabirine, bu yıl salgın sebebiyle iftar çadırı hizmetini verememenin burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin bu durumdan etkilenmemesi için sefer tasları ile evlere iftarlık dağıtarak onların yanında olacaklarını anlatan Acar, "Bunu yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da maddi manevi yanımızda olacaklarından eminiz. Bu, ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı, salgın nedeniyle işini kaybeden kardeşlerimiz ve büyüklerimiz ile buluşmak, yardım etmek için çok büyük bir fırsat. Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın." dedi.

Acar, sefer tasları ile yemek dağıtarak günlük 120 ailede yaklaşık 500 kişiye ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA