Kızılcahamam'da Hocalı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla Hocalı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.