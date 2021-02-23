Kızılcahamam'da Hocalı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi
Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla Hocalı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.
Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından yapılan Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla Hocalı Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.
Kızılcahamam Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde yapılan programa Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Nejdet Ünüvar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Seyhan Akıska, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, belediye meclis üyeleri, kamu kurum kuruluşları müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Hocalı şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Azerbaycan ve Türkiye'nin milli marşları okundu.
Konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Özel Anıtı'na karanfil bırakıp, Hocalı Müzesi'ni ziyaret ettiler. Program hatıra defterine yazılan anılar ile sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan