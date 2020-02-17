Kızılcahamam'da hastalara berber hizmeti başlatıldı
Haberler » Güncel » Kızılcahamam'da hastalara berber hizmeti başlatıldı - Haber

Kızılcahamam'da hastalara berber hizmeti başlatıldı

Kızılcahamam Belediyesince hastanede yatan hastalara yönelik berber hizmeti başlatıldı.

17.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:24
Kızılcahamam'da hastalara berber hizmeti başlatıldı

Belediyesince hastanede yatan hastalara yönelik berber hizmeti başlatıldı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki görevli personel, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde yatan hastalara berberlik hizmeti vermeye başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı , klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliğinin de gereğini yerine getirdiklerini belirtti.

Acar, açıklamada şunları kaydetti:

"Kızılcahamam'da yaşamak ve yaşlanmak güzeldir' diyoruz. Bunun gereğini yapmamız gerekiyor. Devletin şefkatli elinin değmediği ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Arkadaşlarımız da özverili çalışıyor, mesai gözetmiyorlar. Büyük projelere imza atıyoruz ve bu projelerin en büyük sermayesi de aldığımız hayır dualarıdır."

Belediyenin verdiği hizmetten memnun kaldıklarını belirten hastalar da kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade ederek başkan Acar'a teşekkür ettiler.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler