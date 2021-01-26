Kızılcahamam'da güneş enerji santrali çalışmalarına devam ediliyor
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Kızılcahamam'da güneş enerji santrali çalışmalarına devam ediliyor

26.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:23
Kızılcahamam'da güneş enerji santrali çalışmalarına devam ediliyor

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Meclis Üyesi Dursun Barun, güneş enerji santrali inşaatını ziyaret ederek, projeyi yerinde denetledi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Meclis Üyesi Dursun Barun, güneş enerji santrali inşaatını ziyaret ederek, projeyi yerinde denetledi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, projenin hem ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi açısından, hem de Kızılcahamam Belediyesinin bu konuda öncü belediyelerden biri olması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kızılcahamam'a kalıcı ve çevreci gelir kaynağı oluşturuyoruz, yeşil enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisi ilçemiz için şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Geçen ay inşaatına başlanan Kızılcahamam güneş enerji santralinin gelecek ay tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

Kızılcahamam Belediyesinin Taşlıca Mahallesi'nde, 18 bin dönüm arazi üzerinde, 3360 panelden oluşan güneş enerji santrali inşaatı tamamlandığında yıllık yaklaşık 1 milyon 600 bin kilovat/saat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Kızılcahamam Belediyesine ciddi bir gelir kaynağı olması beklenen proje ile belediyenin tüm hizmet binalarında tüketilen elektrik enerjisi karşılanacak, üretilen fazla elektriğin satışı ile ek gelir kaynağı oluşturulacak. Proje ile yılda ortalama 750 ton karbondioksit salınımı engellenecek. Bu rakam yılda yaklaşık 70 bin ağaçlık bir orman kadar karbon emisyonunun azaltılmasına tekabül ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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