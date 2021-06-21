Kızılcahamam'da fiber altyapı çalışması tamamlandı
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Kızılcahamam'da fiber altyapı çalışması tamamlandı

Kızılcahamam'da fiber altyapı çalışması tamamlandı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede fiber altyapı çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede fiber altyapı çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin tamamımda yapılan fiber altyapı internet çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Acar, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla abone taşıma işlemi başlıyor ve ilçemiz 100 mbp hızında internete kavuşuyor. İlçemize yapılan bu yatırımdan dolayı Kaymakamımız Can Aksoy'a, Türk Telekom'a, değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, şahsım ve ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Fiber hızında internet ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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