Kızılcahamam'da evden çıkamayanlara 3 öğün yemek hizmeti Kızılcahamam Belediyesince yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 3 öğün yemek yardımı yapılıyor.

Kızılcahamam Belediyesince yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 3 öğün yemek yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadıklarını ve aynı zamanda belediye olarak rutin devam eden hizmetleri de aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

İlçe genelinde yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı ilk günden beri gece gündüz mücadele ettiklerini vurgulayan Acar, "Kızılcahamam Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine sefer taslarıyla her gün, farklı 3 çeşit yemeği 85 haneye götürmeye devam ediyor. Evlerinde kalan vatandaşların mağdur olmaması için yapılan evlere yemek servisi hizmeti vatandaşlar tarafından takdir topluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA