Kızılcahamam'da eski telsiz direği belediye tarafından kaldırıldı
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Kızılcahamam, Güncel

Kızılcahamam'da eski telsiz direği belediye tarafından kaldırıldı

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde bulunan, yıllar önce telsiz direği vazifesi gören direk, Kızılcahamam Belediyesi tarafından atıl bir durumda olmasından dolayı kaldırıldı.

22.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:18
Kızılcahamam'da eski telsiz direği belediye tarafından kaldırıldı

Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem Caddesi'nde bulunan, yıllar önce telsiz direği vazifesi gören direk, Kızılcahamam Belediyesi tarafından atıl bir durumda olmasından dolayı kaldırıldı.

Kızılcahamam Belediyesi, ilçenin merkezinde yıllardır atıl vaziyette duran direği, hem Kızılcahamam'ın güzelliği, hem de gelecek zamanda vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokacak bir durumla karşılaşmamak adına kaldırdı.

Vinç vasıtası yürütülen çalışma gün boyunca sürdü.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili gerekli tedbirler ve hizmetlerle ilgili çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini bildirdi.

Belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Hem projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor, hem de rutin hizmetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. İlçemizin çehresini değiştirmek, daha güzel bir Kızılcahamam'da yaşamak ve misafirlerimizi ağırlamak adına yaptığımız çalışmalar sürecek. Hemen belediyemizin karşısında Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan, 1978 yılında dikilmiş ve son yıllarda atıl vaziyette duran direk hem ilçemizin güzelliği, hem de gelecekte güvenlik açısından sıkıntı oluşturmaması adına dikkatli bir çalışma ile yerinden kaldırıldı."

Kaynak: AA

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