Kızılcahamam'da eğitici eğitimi başladı

13.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:04

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan "Kızılcahamam yeni nesil ölçme değerlendirme sistemi eğitici eğitimi" başladı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen program kapsamında Kızılcahamam ilçesindeki ortaokul ve liselerde görev yapan 30 branş öğretmeni 5 gün boyunca eğitim alacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş yaptığı açıklamada, eğitim ile öğretmenlerin ölçme sistemlerine yönelik bilgi ve tecrübe düzeyinin artacağını dile getirdi.

Eğitime katılan tüm öğretmenlere başarı dileyen Karakuş, eğitimin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA