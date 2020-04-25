Kızılcahamam'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çöp konteynerlerinin temizliğine daha fazla önem veriyor.

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çöp konteynerlerinin temizliğine daha fazla önem veriyor.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor.

Temizlik ekipleri, konteynerlerin yanı sıra bulundukları alanları da özel dezenfektanla yıkıyor.

Bu kapsamda ilçede bulunan 671 konteyner, belediye ekiplerince yerinde yıkanıp temizlendi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında konteynerlerin sürekli dezenfekte edildiğini belirterek, "Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığı. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri alarak çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA