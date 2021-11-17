Kızılcahamam'da çiftçilerden alınan 25 ton soğan yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı - Haberler
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Kızılcahamam'da çiftçilerden alınan 25 ton soğan yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam'da çiftçilerden alınan 25 ton soğan yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı

Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesinde, çiftçilerden satın alınan 25 ton soğan, yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesinde, çiftçilerden satın alınan 25 ton soğan, yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, hem üreticilere hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla böyle bir sosyal hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belediye Aşevi, mahalle camii temizlikleri, kişisel yardım gibi bir çok projeyi başarıyla yürütüyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız ürünleri dağıtarak da dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarını küçükte olsa bir katkı sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışımızı tarıma destek politikamızla birleştirdik." dedi.

Üreticilerin elindeki 25 ton soğanı perakende fiyatının üzerinde alıp ihtiyaç sahibi 800 kişiye dağıttıklarını dile getiren Acar, "Kızılcahamam Belediyesi olarak üreticilerimizin de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da her zaman yanındayız." dedi.

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AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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