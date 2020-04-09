Kızılcahamam'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sokaklar ve caddeler dezenfekte edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için ilk günden beri her mahallede topyekun temizlik çalışması başlattıklarını belirtti.

Acar, "Ekiplerimiz, mahalle, sokak ve caddelerimizi temizliyor. Daha sonra da buraları yıkama araçlarıyla pırıl pırıl yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz de bu noktalarda dezenfekte çalışması yürütüyor." dedi.

Vatandaşlara yönelik hatırlatmalarda da bulunan Acar, şunları kaydetti:

"Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Kızılcahamam için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte ilçemizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım, kurallara uyalım. Bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim."

41 cadde ve 35 sokak dezenfekte edildi

Acar, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına göre 41 cadde ve 35 sokağın detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edildiğini aktardı. Süleyman Acar, şu bilgileri verdi:

"Belediyemize 1 yıl içerisinde borçlanmadan kazandırdığımız 12 aracımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, hastane, Halk Eğitim Merkezi, öğrenci yurtları, belediye hizmet binası, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, taksi, otobüs, durak, çocuk oyun alanı gibi alanlarda dezenfekte çalışması yürüttük."

Kaynak: AA