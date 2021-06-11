Kızılcahamam'da Büyük Kaplıca Açılıyor
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Kızılcahamam'da Büyük Kaplıca Açılıyor

Kızılcahamam'da Büyük Kaplıca Açılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla alınan önlemler nedeniyle kapatılan kaplıca ve hamamlar Kızılcahamam'da yeniden açılarak faaliyete geçiyor.

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla alınan önlemler nedeniyle kapatılan kaplıca ve hamamlar Kızılcahamam'da yeniden açılarak faaliyete geçiyor. Kızılcahamam'da bulunan Büyük Kaplıca başlatılan normalleşme adımlarına riayet ederek kademeli olarak açılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Büyük Kaplıca 12 Haziran 2021 Cumartesi Günü 07. 00-21. 00 saatleri arasında alınan kurallara uyarak hizmet verecek. Gelen müşterilere işletme tarafından peştamal verilmeyecek olup Kaplıcalara şort ve mayo ile girilecek. Vatandaşların şort ve mayolarını kendileri getirmesi gerekecek. Kaplıcalara gelen müşteriler HES kodu ile giriş yapacak. Ayrıca, işletmelerde kese ve sauna hizmeti verilmeyecek. Belediye Başkanı Süleyman Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda olduğumuz tesislerimizi hükümetimizin başlattığı normalleşme adımları çerçevesinde yeniden hizmete başlatıyoruz. Tekrar hem halkımıza, hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun bir şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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Kızılcahamam'da Büyük Kaplıca Açılıyor - Haberler
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