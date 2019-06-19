Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.
Kızılcahamam'da, bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümese de su bastı. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
- Ankara
Kızılcahamam'da, bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümese de su bastı. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
- Ankara
Kaynak: DHA
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri