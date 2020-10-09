Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı
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Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı

09.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:35
Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette yangın meydana geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem caddesi üzerinde bulunan bir marketin buzdolabı arızalanması ve elektrik aksamında oluşan yanma nedeniyle yangın çıktı.. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmaz iken maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı
Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı
Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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