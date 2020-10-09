Kızılcahamam'da bir markette yangın çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette yangın meydana geldi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir markette yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Şehit Mehmet Erdem caddesi üzerinde bulunan bir marketin buzdolabı arızalanması ve elektrik aksamında oluşan yanma nedeniyle yangın çıktı.. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmaz iken maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı