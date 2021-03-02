Kızılcahamam'da "Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar" projesi başlatıldı
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Kızılcahamam'da "Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar" projesi başlatıldı

02.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:36
Kızılcahamam'da

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce, pilot site seçilen TOKİ konutlarında, yeni bir uygulamaya imza atıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğünce, pilot site seçilen TOKİ konutlarında, yeni bir uygulamaya imza atıldı.

Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar Projesinde TOKİ konutlarında, evsel atıklar ve geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırılarak sıfır atık kapsamında toplama işlemi yapılacak. Bu şekilde evsel atıkları azaltma uygulamasına geçildi.

Proje kapsamında TOKİ konutlarındaki tüm site sakinlerine bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak, görüş ve tavsiyeleri alınarak sıfır atık bilinci yerleştirilmeye çalışılıyor.

TOKİ site yönetiminin sıfır atık konusundaki gayretleri ve çalışmaları pilot site olarak seçilmesine katkı sağladı.

TOKİ konutlarında başlatılan bu uygulamada başarılı sonuçlar alınırsa tüm ilçedeki site ve apartmanlarda uygulanması planlanıyor.

Ayrıca Sıfır Atık Müdürlüğünce sokak hayvanları için varil atıklarından yapılan yuvalar TOKİ konutlarının yanında bulunan alanda uygun yerlere montajı yapıldı.

Yuvaların yanlarına su ve mama kapları montaj edildi. Evsel atıkların azaltımı hususunda evlerden kaynaklı yemek atıklarını bu alanda bulunan sokak hayvanları için mama kaplarını bırakılması için alan belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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