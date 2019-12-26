Kızılcahamam'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
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Kızılcahamam'da bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

26.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:00
Kızılcahamam'da bazı alanlar

kararı ile 'nın ilçesinde bulunan bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Beşkonak Fosil Yatakları doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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