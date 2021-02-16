Kızılcahamam'da atık variller, sokak hayvanlarına yuva olacak
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Kızılcahamam'da atık variller, sokak hayvanlarına yuva olacak

16.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:50
Kızılcahamam'da atık variller, sokak hayvanlarına yuva olacak

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, atık varillerin sokak hayvanları için yuva olması için proje başlattı.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, atık varillerin sokak hayvanları için yuva olması için proje başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre "Yuvaya Dönüşen Variller" projesi kapsamında ilçeden toplanan atık varillerin belediyenin atölyelerinde yuva olarak dönüştürüleceği belirtildi.

Varillerin park ve bahçelerde kedi ve köpek kulübesi olarak kullanılacağının belirtildiği açıklamada projenin atıkların ileri dönüşümüne yönelik farkındalığı da artıracağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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