Kızılcahamam'da atık toplama yarışması
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Kızılcahamam'da atık toplama yarışması

Kızılcahamam Belediyesi tarafından insanları daha bilinçli ve geri dönüşüme teşvik etmek amacı ile "Sıfır Atık'ta Altın Ödüllü Geri Dönüşülebilir Atık Toplama Yarışması" düzenlendi.

17.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:56
Kızılcahamam'da atık toplama yarışması

Belediyesi tarafından insanları daha bilinçli ve geri dönüşüme teşvik etmek amacı ile "Sıfır Atık'ta Altın Ödüllü Geri Dönüşülebilir Atık Toplama Yarışması" düzenlendi.

Kızılcahamam'da yaşayan kadınlara yönelik yarışmada, 17 Şubat-03 Mart arasında toplanacak ve Kızılcahamam Belediyesi önünde kurulan çadıra en fazla geri dönüşüm teslim eden altınla ödüllendirilecek.

En çok atık toplayana yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın ve sürpriz hediyeler verilecek.

Kaynak: AA
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