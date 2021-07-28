Kızılcahamam'da açık havada sinema etkinliği yapılacak
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Kızılcahamam'da açık havada sinema etkinliği yapılacak

Kızılcahamam'da açık havada sinema etkinliği yapılacak
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-8 Ağustos'ta açık hava sinema etkinliği düzenlenecek.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-8 Ağustos'ta açık hava sinema etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında 6 film açık havada izleyiciyle buluşacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların aileleriyle huzurlu ve mutlu yaz geçirmeleri için açık hava sinema gösterimleri düzenlediklerini belirterek, "Kızılcahamam, kültürün, sanatın, sosyal yaşamın ve cumhuriyetin başkenti, Ankara'nın akciğeridir." ifadesini kullandı.

Kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalınmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini, gece gündüz çalıştıklarını bildiren Acar, "Kızılcahamam'ı ve ilçemdeki bütün vatandaşlarımı seviyorum. 6 gün boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde, tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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