Kızılcahamam'da 6 ev ve samanlık yandı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Eğerli Alören köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 ev ve samanlığın yanmasına neden oldu. Yangına köye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA