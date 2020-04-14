Kızılcahamam'da 6 ev ve samanlık yandı
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Kızılcahamam, Ankara, 3. Sayfa

Kızılcahamam'da 6 ev ve samanlık yandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Kızılcahamam'da 6 ev ve samanlık yandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Eğerli Alören köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 ev ve samanlığın yanmasına neden oldu. Yangına köye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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