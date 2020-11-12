Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu
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Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu

12.11.2020 02:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 02:11
Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz karaçam ve selvi fidanı dağıtıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz karaçam ve selvi fidanı dağıtıldı.

Kızılcahamam Orman işletme Müdürlüğü tarafından "Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe" seferberliği kapsamında Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında ücretsiz olarak verilen fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diğer taraftan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Kızılcahamam'da pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 30 bin adet fidan toprakla buluştu. - ANKARA

Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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