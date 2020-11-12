Kızılcahamam'da 32 haneye 1 milyon 45 bin lira ORKÖY kredisi
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Kızılcahamam'da 32 haneye 1 milyon 45 bin lira ORKÖY kredisi

12.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:40
Kızılcahamam'da 32 haneye 1 milyon 45 bin lira ORKÖY kredisi

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, bu yıl ORKÖY projesiyle 32 aileye 1 milyon 45 bin 280 lira kredi desteği verildiğini bildirdi.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Alper Yılmaz, bu yıl ORKÖY projesiyle 32 aileye 1 milyon 45 bin 280 lira kredi desteği verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, verilen ORKÖY kredileri ile daha çok insana hizmet sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda bu yıl 32 aileye 1 milyon 45 bin 280 lira kredi verilerek destek sağlandığını anlatan Yılmaz, "Orman Genel Müdürlüğümüz, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza destek olup, hayatlarına bir nebze de olsa refah getirmek için imkanlar oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız da bu imkanı iyi değerlendirip, kendi ekonomilerine katkı sağlıyor. Amacımız daha çok ailemize ulaşmak, daha çok insanımızın yüzünü güldürmek ve yeni istihdam alanları oluşturmak." dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünce Başören, Kırkırca, Kırköy, Otacı, Salın, Semer, Tahtalar ve Süleler mahallerine 209 bin 56 lirası hibe olmak üzere 1 milyon 45 bin 280 lira süt sığırcılığı maksadıyla ORKÖY kredisi verildiğini anlatarak, destek alan vatandaşlara bunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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