Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

25.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:58

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 ayrı adresten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 ayrı adresten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırköy ve Kocalar mahallelerinde 3 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen R.S, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yakalandı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, Kızılcahamam Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kızılcahamam'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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