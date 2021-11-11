Kızılcahamam'da 2 bin 400 fidan toprakla buluşturuldu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 2 bin 400 adet fidan, Uğurlu ve Çeştepe mahallelerinde dikildi.

Programa Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kuruluşlarının müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimin ardından Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 6 bin fidan vatandaşa dağıtıldı.