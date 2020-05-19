Kızılcahamam'da 19 Mayıs doğumlu gençler unutulmadı Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri 19 Mayıs doğumlu gençlerin doğum günlerini kutladı.

Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenler, evlerinde ziyaret ettikleri 19 Mayıs doğumlu gençlerin doğum günlerini kutladı.

Karakuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, beraberinde okul müdürleri ve öğretmenlerle gerçekleştirdiği ziyaretlerde, gençlerin doğum günlerini kutladı.

Gençler ve aileleri de Karakuş, okul müdürleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA