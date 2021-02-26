Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor
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Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor

26.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:01
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli yarın açılıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, yarın hizmete girecek.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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