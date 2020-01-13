Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım
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Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.

13.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:30
Kızılcahamam Belediyesinden

Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.

Belediye önünde tanıtımı yapılan "Kalemmatik"e ilk kez plastik ve metal atık bırakan öğrencilere, bilgilendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, insan sağlığı ve doğanın korunmasında farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

Plastik ve metal gibi atıkların geri dönüşüme gelmemesi halinde doğaya büyük zarar verdiğini dile getiren Acar, değerlendirilebilir atıkların kaynağında toplanması ve ayrıştırılmasının çevre ve ekonomiye katkısına değindi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım
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